Imperia, altre 11 auto vandalizzate con scritte naziste e svastiche tra via Verdi e via Ricca. Indagano i Carabinieri: “Chi sa qualcosa, collabori”

Altre undici auto danneggiate con scritte naziste e svastiche a Imperia tra via Verdi e via Ricca. Sale a 39 il numero dei mezzi vandalizzati nella notte tra sabato e domenica.

I mezzi sono stati danneggiati, presumibilmente con un cacciavite, con delle scritte incise sulla carrozzeria. Scritte dal contenuto demenziale quale 'W Hitler', 'Io sono nazista', 'Io sono fascista'. Chi ha agito ha anche 'disegnato' diverse svastiche e a molti veicoli sono state tagliate le gomme.

Si amplia quindi la zona oggetto del raid vandalico che in un primo momento aveva riguardato borgo Cappucini, via Airenti, via Paoletti, via Nizza e lungomare Colombo. Essendo avvenuto durante il fine settimana è probabile che il numero delle vetture danneggiate possa aumentare in quanto ancora in molti potrebbero non essere rientratati presso la propria residenza.

Le indagini sono effettuate dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile in sinergia con i militari della stazione di Imperia. I Carabinieri, che stanno lavorando senza sosta, hanno effettuato controlli mirati e hanno acquisito anche le immagini di videosorveglianza cittadina.

L’Arma conta sulla collaborazione con i cittadini. Chiunque abbia visto qualcosa, ad esempio gruppi di giovani oppure comitive di persone che si aggiravano in queste zone e non solo, comunichi con qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, anche in forma anonima, tutte le informazioni ai Carabinieri. Per gli investigatori è fondamentale acquisire più informazioni possibili per assicurare alla giustizia al più presto i responsabili.