Il presidente del Premio Tenco Sergio Staino in coma farmacologico: è ricoverato all'ospedale di Firenze

Il presidente del Premio Tenco di Sanremo, Sergio Staino, è ricoverato all'ospedale Torregalli di Firenze. Il vignettista, 82enne, che era presente all’ultima edizione del Tenco, è in coma farmacologico ma non sarebbe in pericolo di vita.

Anche il segretario del Pd, Enrico Letta, è intervenuto twittando “Forza Sergio Staino forza" così come Piero Fassino "Vicino con amicizia e affetto a Sergio Staino ricoverato a Firenze. Tieni duro, Sergio. Abbiamo bisogno della tua passione, della tua intelligenza e della tua ironia. E abbiamo bisogno di Bobo".

Sulla stessa linea Carlo Calenda: "Un grandissimo abbraccio, Sergio tieni duro".