Esplosione Molini di Triora, Riolfo (Lega): "Profondo cordoglio per la scomparsa di uno dei giovani ustionati"

"Esprimo vicinanza alla famiglia e profondo cordoglio per la scomparsa di uno dei cinque giovani ricoverati presso il Centro Grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi. La scorsa notte il cuore del 21enne di Riva Ligure ha smesso di battere a causa delle gravi complicanze dovute all’estensione delle ustioni, oltre il 60% della superficie corporea".

Lo ha detto il Consigliere regionale della Lega, Mabel Riolfo, in relazione alla morte di Leonardo Franza, il 19enne morto stanotte a Villa Scassi. Dei cinque pazienti in ospedale a Genova Sampierdarena tre sono stati estubati e respirano autonomamente e uno risulta stazionario in sala di Rianimazione. Tutti rimangono ricoverati con prognosi riservata.

"Solo una settimana fa - ha detto invece Stefano Mai - sempre alla barriera di Ventimiglia era scoppiata una rissa fra stranieri sulla carreggiata autostradale. Comportamenti che portano anche problemi al traffico per le chiusure dei tratti. È la conferma di un sistema ormai al collasso, alimentato dal finto buonismo delle ‘porte spalancate a tutti’ tipico della sinistra radical chic che contribuisce a una tragedia umanitaria che può essere arginata soltanto difendendo i nostri confini".