Castellaro: il paese scosso per la prematura scomparsa di Gianfranco Arnaldi

Nelle ore scorse a Castellaro è morto Gianfranco Arnaldi 65 anni, ex Assessore Comunale, direttore per anni dell'Autogrill Castellaro Nord, titolare col fratello del Frantoio Nuvolone di Taggia. Persona nota e conosciuta in tutta la Valle Argentina, dal carattere buono e di cuore attento ad aiutare il prossimo, per anni barelliere nei Pellegrinaggi Diocesani a Lourdes.

Lo ricorda il Sindaco Giuseppe Galatà: "Ciao Gianfranco, chiunque ha avuto la fortuna di conoscerti sa che perde un grande amico. Una persona semplice, onesta e sincera, sempre pronta a dare un aiuto o un consiglio. Una grande forza d'animo contraddistingueva il tuo carattere portandoti a sorridere anche nelle situazioni più difficili. Con te abbiamo condiviso tantissimi bei momenti ma il destino ti ha portato via troppo presto, ci mancherai tantissimo".

L'intera Amministrazione Comunale si stringe attorno alla famiglia e in particolare al figlio Mattia attuale Vicesindaco, esprimendo vicinanza e le più sentite condoglianze. Al coro di partecipazione si unisce anche Gianni Calvi: "Un pensiero all' Amico Gianfranco Arnaldi che è partito per l'ultimo viaggio. Ti ricorderò sempre sorridente all' Autogrill. Ciao Gianfry".

Non sono ancora note le date delle esequie.