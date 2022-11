Elicottero sugli incendi, lezione in volo sopra Taggia per Protezione Civile e Vigili del Fuoco della provincia di Imperia

Operare in zone impervie con l'elicottero in caso di incendio, è questo l'obiettivo al centro del corso organizzato a Taggia. 50 volontari di Protezione Civile e 20 Vigili del Fuoco della provincia di Imperia, oggi, vengono formati con una prova aerea che parte dal campo sportivo alle ex Caserme Revelli.





Una attività svolta una volta all'anno e una conoscenza che si rivela determinante in caso d'emergenza. Il corso è organizzato da Regione Liguria in tutte e quattro le province e nella riviera dei fiori, per la prima volta, è stata scelta Taggia. L'operazione in loco è stata coordinata dal dirigente Carlo Cappanera dei Vigili del Fuoco, da Alessandra Cerri responsabile della Protezione Civile e dai responsabili di Regione Liguria. Presente anche il vicesindaco Espedito Longobardi che ha portato i saluti dell'amministrazione comunale.

Quattro elicotteri per la Liguria

L'intera attività di elicoperazione si svolge sotto il coordinamento della Sala Operativa Unificata Permanente di Regione Liguria che il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco gestisce a titolo esclusivo grazie a una convenzione tra i due enti. L'elicottero fa parte della 'flotta' di quattro mezzi aerei forniti dalla Eliwest. In Liguria c'è un elicottero attivo 365 giorni l'anno per l'intera regione con base su Genova, poi, nei periodi di maggior attività, si arriva ad attivare anche tutti gli altri mezzi. Proprio come è successo durante l'estate. Nelle fasi di alta pericolosità per rischio incendi, a causa anche della concomitanza con la siccità, c'era un velivolo attivo per coprire ogni provincia.

La provincia di Imperia attenzionata speciale

L'imperiese e il savonese sono le zone maggiormente attenzionate e da sempre più a rischio quando si parla di incendio boschivo. E' chiaro quindi che questa attività formativa diventa fondamentale. Al termine della giornata, grazie a questa simulazione, i 70 partecipanti saranno in grado di salire dall'elicottero indossando l'equipaggiamento e scendere ad esempio in una zona impervia dove c'è poco spazio di manovra o magari non si può atterrare. La simulazione prevede anche il recupero del personale dalle zone più impervie. Taggia scelta per la prima volta