Rave party, Gianni Berrino (FdI): “Da Governo passo in avanti per tutela diritti”

"Sui rave party era necessario un intervento del governo e lo conferma il fatto che da tempo era atteso un provvedimento che frenasse l'organizzazione di raduni, che in pratica diventano un inno all'illegalità. Senza considerare la gravissima violazione del diritto alla proprietà privata, che gioverebbe ricordare è garantito dalla nostra Costituzione. Per questo il decreto del governo è un importante passo in avanti sul fronte della tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini. Al tempo stesso sono risibili le proteste della sinistra che parla di deriva antidemocratica o, nel caso di alcuni esponenti della magistratura, di chi invoca una stagione di resistenza costituzionale. Infatti, al di lá degli aspetti tecnici, che potranno essere discussi nel corso dei lavori parlamentari, deve essere chiaro un punto: la sinistra è consapevole che i rave party sono illegali? Che è indispensabile tutelare e difendere la proprietà privata? Su questo attendiamo risposte, perché come al solito la sinistra antepone le ideologie alla legittima tutela dei diritti dei cittadini, con il solo obiettivo di attaccare il governo".

Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanni Berrino.