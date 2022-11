Tariffe elettriche e idriche, uffici del Comune di Bordighera al lavoro per affrontare gli aumenti

Gli uffici del Comune di Bordighera sono al lavoro per affrontare gli aumenti esponenziali delle tariffe elettriche e idriche, conseguenza della crisi economico-finanziaria e dell'incerto scenario geopolitico in atto. A fine anno, secondo le stime, sulle casse comunali peserà una spesa totale di circa 3.171.000 euro, con un incremento del 135% rispetto al 2021.

“La situazione è molto delicata: la stiamo monitorando da mesi e siamo già intervenuti con specifici stanziamenti nelle precedenti variazioni di bilancio. Tengo comunque a sottolineare che gli equilibri non sono in discussione" - commenta il sindaco Vittorio Ingenito - "Oggi però ci troviamo obbligati a compiere delle scelte e sicuramente dovremo provvedere entro il 2022 ad un’altra variazione di bilancio. Posso rassicurare sul fatto che non ridurremo l’impegno finanziario necessario per garantire il funzionamento degli uffici comunali con nuove assunzioni e non diminuiremo le spese per il sostegno alle persone fragili".