Vallecrosia, il sindaco Biasi e l'assessore Ierace: "Riqualificata la mensa scolastica dell'Andrea Doria" (Foto e video)

Riqualificata la mensa dell'istituto comprensivo "Andrea Doria" a Vallecrosia. Lo annunciano il sindaco Armando Biasi e l’assessore con delega Scuola, Sport, Politiche Familiari e Politiche Giovanili Pino Ierace.

Nel nuovo ambiente destinato alla consumazione dei pasti, riqualificato grazie ad un bando per la refezione scolastica, giornalmente vengono serviti circa 200 pasti solo per i bambini. “Con tanto impegno e tanta energia l’assessore Ierace si sta dedicando da quattro anni e mezzo alla riqualificazione anche della nostra scuola, ovviamente i grandi lavori si vedono, come le nuove scuole medie, la biblioteca e il rifacimento dei piazzali, ma poi ci sono anche piccoli interventi che molte volte non si osservano" - dichiara il sindaco Armando Biasi - “Lo ringrazio a nome dell’Amministrazione perché si è occupato prima di tutto della riqualificazione dei servizi igienici dell’Auditorium, che era una necessità perché i nostri ragazzi frequentano quegli spazi, e poi si è occupato, negli anni, di creare l'insonorizzazione nelle nostre bellissime stanze del refettorio perché siamo una delle poche scuole dove i cibi vengono cotti in loco e questo fa la differenza anche sulla qualità".

“È stato effettuato il bando per la refezione scolastica che se lo è aggiudicato la Cir, ancora per altri mandati” - fa sapere l’assessore di Vallecrosia Pino Ierace - “Abbiamo pensato di chiedere a chi si è aggiudicato il bando di fare dei lavori di ammodernamento e quindi questo è il risultato: imbiancatura di tutti gli spazi, rifacimento di alcune parti di pavimento, i bagni rifatti a nuovo e a regola d’arte in modo da permetterne l’uso, durante la refezione, da parte dei bambini e in più ci sono alcuni macchinari delle cucine che sono stati cambiati. Ora ci sono un forno di nuovissima generazione, due carelli scaldavivande e un dolcificatore per l’acqua potabile. Abbiamo messo a bando anche due distributori di acqua potabile, di quella ovviamente purificata, che verranno messi uno nella mensa e uno nell’atrio in modo che anche la nostra scuola possa diventare plastic free. I bambini verranno poi dotati di borracce di alluminio in modo tale che possano riempirle e avere la loro acqua per la giornata”.

“Un grazie va anche alla Cir che si è adeguata a quello che erano le regole del nostro bando per effettuare questi lavori che erano veramente necessari e importanti per la mensa” - conclude Ierace - “E’ una ripartenza, dopo il Covid, verso una distribuzione dei cibi in refettorio e quindi è una ripartenza a regola d’arte per la nostra scuola”.