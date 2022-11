Sanremo, fuga di gas in via Pascoli: intervento dei vigili del fuoco

Intervento questa sera dei vigili del fuoco a Sanremo, via Pascoli, intorno le 21,00. I residenti della zona, allarmati, hanno contattato i soccorritori in quanto era presente un forte odore di gas nella zona.

Una volta recati sul posto i pompieri hanno appurato come ci fosse una perdita da un serbatoio di un appartamento. L'impianto è stato messo in sicurezza e per prevenzione è stato chiuso.

Domani saranno i proprietari dell'alloggio ad occuparsi della vicenda provvedendo a far intervenire la ditta incaricata del servizio.