Camporosso, costringono un coetaneo a dargli 50 euro: tre giovani condannati dal gup a un anno e 8 mesi di carcere

Un anno e otto mesi di reclusione: questa la pena comminata dal gup di Imperia, Anna Bonsignorio, per i tre imputati accusati di estorsione. Alla sbarra c’erano tre giovani poco più che ventenni per cui il pm Enrico Cinnella Della Porta aveva invocato la condanna a tre anni e otto mesi di reclusione.

Per la Procura di Imperia i tre avrebbero costretto un loro coetaneo a consegnarli la somma di 50 euro. I fatti per cui sono finiti davanti al gup risalgono al 31 maggio del 2020 e sono avvenuti a Camporosso. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero prima richiesto più volte alla vittima la restituzione di 20 euro e in seguito "con violenza e minaccia" gli avrebbero afferrato il polso e con tono imperativo gli avrebbero detto: "Dammi i soldi perchè non voglio farti del male", costringendo quindi la parte offesa a consegnare una banconota di 50 euro.