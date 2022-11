In due anni la Caritas ha accolto a Ventimiglia più di duemila persone: “Padri e madri eroi per amore dei propri figli”

“Mille profili che ogni giorno passano silenziosi, stanchi e ignorati dagli sguardi dei più tra le strade di Ventimiglia, e non solo - aggiungono - il 2 novembre 2020 Caritas Intemelia, Diaconia Valdese e WeWorld hanno aperto a Ventimiglia una casa (messa a disposizione dalla Diocesi di Ventimiglia-San Remo) per famiglie e donne sole in transito, dando ospitalità in questi due anni a più di 2.000 persone migranti in viaggio verso altri paesi europei (oltre a quelle accolte in emergenza presso la Parrocchia di San Nicola dal 20 luglio al 9 settembre 2020 ed a mamme e bambini ospitati in caso di necessità per la notte dalla Parrocchia di Sant'Agostino). Il progetto di accoglienza è sostenuto unicamente da donazioni e sovvenzioni private (tra queste quella di ACRI-Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa con il progetto D(i)ritti al confine, che vede coinvolto anche il Danish Refugee Council Italia) e risorse interne. In due anni hanno beneficiato di questa accoglienza 787 nuclei, per un totale di 2.278 persone, nuclei familiari in fuga da 37 paesi diversi. La maggior parte di essi sono donne, bambini (il più piccolo dei quali di soli dieci giorni di vita) e adolescenti. Il 62% delle persone era originario dell'Africa sub-sahariana (soprattutto da Eritrea, Costa d'Avorio, Nigeria, Guinea ed Etiopia) arrivate dalla rotta mediterranea, o già nel nostro paese ma uscite dal sistema di accoglienza italiano, oppure “dublinate” da altri paesi UE; il 12% proveniente dai Paesi del Nord Africa (Tunisia e Libia); il 24% dal Medio Oriente (principalmente da Afghanistan, Siria, Iran e Iraq/Kurdistan) seguendo la rotta balcanica o quella del Mediterraneo orientale, il 2% da Centro-Sud America ed Europa. La Francia è la meta di arrivo preferita per coloro che provengono da paesi francofoni, mentre per gli altri le destinazioni rimangono Germania, Gran Bretagna o Nord Europa. Un ringraziamento particolare va ai volontari che, con impegno e sensibilità, collaborano alla gestione del servizio di accoglienza offrendo a queste persone qualche momento del loro tempo. Visto il passaggio costante di famiglie siamo alla ricerca di nuovi volontari che volessero dedicare un paio di ore alla settimana a questo prezioso servizio. Presso la sede della Caritas Intemelia, oltre ai servizi che da anni sono rivolti all’aiuto delle persone residenti, vi sono quelli per le persone migranti che possono ricevere (dal lunedì al sabato mattina) la colazione/pranzo ed un cambio vestiario, usufruire di un primo supporto medico grazie ad operatori sanitari volontari ed alla collaborazione di Medici del Mondo, ricevere consulenza presso lo sportello legale (OdV Caritas Intemelia, Diaconia Valdese, WeWorld); famiglie e minori soli non accompagnati possono accedere ad una zona di ascolto/gioco (gestita da Caritas Intemelia in collaborazione con Save the Children) dal lunedì alla domenica sia la mattina che il pomeriggio. Diaconia Valdese e WeWorld sono inoltre impegnate in attività di monitoraggio e informazione sul territorio”.