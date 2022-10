Sanremo: duro j'accuse di Fratelli d'Italia "La città è sempre più sporca e trascurata, serve un cambio di rotta"

“Una città sempre più sporca e trascurata: è l’immagine che si ha, soprattutto negli ultimi tempi, di Sanremo e di cui si lamentano, con una certa preoccupazione, non solo residenti e commercianti, ma anche i tanti turisti che frequentano la nostra città”. Intervengono in questo modo Antonino Consiglio e Luca Lombardi (Portavoce cittadino e Capogruppo di Fratelli d’Italia a Sanremo).

“Lo spettacolo di Sanremo che si presenta a residenti - sottolinea Consiglio - ma anche ai tanti turisti che la visitano, è quello di una città sporca con un degrado che in alcune vie, sia centrali che periferiche, ha raggiunto livelli intollerabili: i rifiuti sono abbandonati indiscriminatamente un po’ ovunque e l’arredo urbano è in uno stato di degrado quasi totale. Tutto ciò dimostra quanto ci sia bisogno di una maggiore attenzione alla raccolta dei rifiuti e alla cura e manutenzione dell’arredo urbano se si vuole una città più pulita ma anche più sicura dal punto di vista igienico; è risaputo che laddove regna incuria e sporcizia prolificano topi, gabbiani ed altri poco gradevoli animali, che possono essere un fonte di preoccupazione e pericolo per la salute dell’uomo. Una situazione che denunciano anche i titolari della attività commerciali e che certo non li agevola nel loro lavoro”.

Sull’argomento interviene anche Lombardi: “La sporcizia, l’incuria e il degrado dell’arredo urbano è sotto gli occhi di tutti e purtroppo lo stato in cui si trovano non solo le vie del centro ma anche dei vari quartieri non offre una bella immagine della nostra città che comunque da sempre punta molto sulla sua vocazione turistica. Non è certo un bel biglietto da visita lo stato di degrado di certi elementi dell’arredo urbano; penso, ad esempio , alle fioriere, rovinate e maleodoranti perché sono utilizzate come posaceneri o, ancor peggio, come luogo dove far fare i bisogni ai propri cani. Tra l’altro le piante all’interno di queste fioriere mentre un tempo erano curate e ben integrate nel contesto, oggi sono completamente abbandonate a se stesse con fronde informi che, talvolta, invadono il passaggio pubblico”.

“Siamo in prossimità del ponte di Ognissanti e tra poco meno di due mesi ci saranno le festività natalizie che attireranno nella nostra città molti turisti. Anche per questo, e a maggior ragione - conclude Lombardi - invitiamo l’Amministrazione a prendere i provvedimenti necessari a potenziare tutti quei servizi che possono garantire la pulizia e il decoro delle nostre vie cittadine, ma anche la manutenzione e la cura dell’arredo urbano e del verde: solo così potremo garantire ai cittadini matuziani una migliore vivibilità e offrire ai turisti, che rappresentano una fonte di guadagno sostanziale per l’economia locale, l’immagine di una città pulita ed accogliente”.