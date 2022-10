Imperia, "Sindacati nazisti, traditori dei lavoratori": vandalizzata la sede della Cgil (Foto e video)

“Sindacati nazisti”, “Fuck Agenda 2030” e “Traditori dei Lavoratori”: sono queste le scritte apparse questa notte, insieme al logo che riporta la ‘doppia V’ (che riporta al periodo ‘No Vax’, ma anche un adesivo dei lavoratori Gnk di Firenze, sui muri attigui all’ingresso della Camera del Lavoro Cgil di via De Sonnaz a Imperia.

“Purtroppo ci siamo ritrovati questa amara sorpresa. Dispiace - dice il segretario provinciale Fulvio Fellegara - e ci coglie sempre impreparati. Spiace anche perché non è il primo e oggi i segni lasciati da questi disgraziati sono ancora più evidenti, sottolineando una premeditazione. Siamo fiduciosi perché sono presenti diverse telecamere nella via e abbiamo subito presentato regolare denuncia. Non sono casi isolati, visto che sono state colpite anche altre sedi, non solo del nostro sindacato. Il Governo istituzionale deve delegittimare e condannare episodi di questo genere”.

Le scritte, apparse questa notte, sono state trovate dai dipendenti della Cgil, arrivati stamattina per iniziare il proprio lavoro. Il segretario provinciale del sindacato, Fulvio Fellegara, ha immediatamente chiamato la Polizia e, sul posto, sono intervenuti gli agenti della Digos che hanno eseguito i rilevamenti del caso.

Ovviamente saranno acquisite le immagini delle telecamere presente sul posto e nella via, per verificare i passaggi della notte e tentare di risalire ai colpevoli. L'adesivo della fabbrica toscana occupata è stato posto sotto sequestro dagli agenti della Digos, per risalire a eventuali impronte digitali. Non è la prima volta che, sui muri attigui all’ingresso del sindacato imperiese, appaiono scritte offensive. L’ultima fu una svastica, nel luglio scorso.