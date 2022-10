Vandalizzata sede della CGIL Imperia: M.I.A. Arcigay "Rabbia e dispiacere"

"Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Fulvio Fellegara e a tutto il sindacato da lui rappresentato". Così Gianfranco Testa, presidente di M.I.A. Arcigay Imperia, in merito agli atti vandalici contro la sede della CGIL di Imperia. "Sin dall'inizio delle nostre attività come associazione LGBT+ la CGIL è sempre stata uno dei nostri principali partner nella lotta contro le discriminazioni. - aggiunge Testa - Pertanto abbiamo accolto con grande rabbia e sommo dispiacere la notizia che riporta gli atti vandalici ai danni della sede imperiese del sindacato. Confidiamo in una rapida risoluzione del caso".