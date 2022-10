Sanremo: i bambini della 'Nuvola' con le 'mani in pasta' in occasione della festa di Halloween (Foto)

I bambini più grandi delle sezioni Panda e Koala del nido d’infanzia ‘La Nuvola’ di Sanremo, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza di Novara, in questi giorni, in occasione della festa di Halloween, si sono avvicinati alla scoperta della zucca, frutto tipico della stagione che stiamo vivendo.

Si è colto lo stupore degli sguardi dei bambini quando arrivati in giardino hanno trovato un giardino ‘differente’. Le educatrici hanno allestito il giardino a tema autunnale, con diverse zucche, pigne, castagne, cucchiaini e vasetti.

Una volta intagliata la parte superiore e dura del frutto, le educatrici hanno lasciato che i bambini esplorassero in autonomia le zucche, c'era chi ha da subito ha messo le ‘mani in pasta’ e chi, un po' più restio, si è aiutato con il cucchiaio per, chi toccare, manipolare, annusare e proponendo loro dei svuotate la zucca e cucchiaini e dei vasetti, recuperare i semi. Dopo un’attenta ‘degustazione’ di ciò che avevano travasato, alcuni bambini hanno riempito le zucche ormai vuote di castagne e pigne, trasformando così il tutto in un bellissimo centrotavola da mostrare ai genitori.

Per i bambini più piccoli delle due sezioni, invece, le educatrici hanno proposto un ‘cesto dei tesori autunnali’ posizionato sopra ad un telo morbido color arancione e nero, richiamando così i colori della festa di Halloween. I piccoli Koala e i piccoli Panda si sono mostrati molto stupiti nel poter giocare con elementi naturali autunnali e, non appena seduti sul telo, hanno cominciato in libertà a ‘tirar fuori e metter dentro’ dai cesti gli elementi proposti come: castagne, pigne e foglie. Le zucche si sono trasformate in palle da fare rotolare da una manina all’altra.

È stata una giornata all'insegna dello stupore e della scoperta e i bambini, al ricongiungimento pomeridiano coi genitori, sono stati felicissimi di mostrare loro l’attività fatta insieme alle loro tate.