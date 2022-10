Imperia: Spesa Sospesa Plus, Confesercenti dona un sorriso ai bimbi Casa Regina Pacis di Cervo

Un'altra tappa della campagna di solidarietà creata da Confesercenti con il progetto “Spesa Sospesa Plus”, iniziativa che permette di acquistare dei buoni spesa da donare a chi desideri o lasciarli in sospeso per chi ne ha bisogno, con un contributo PLUS da parte dell'operatore del 10% .Giovedì pomeriggio presso la sede provinciale di via Bonfante, si è conclusa la raccolta solidale della Confesercenti cittadina di Imperia.



"Grazie all'adesione di numerosi cittadini e con il contributo della cartolibreria Sibilla, sono stati raccolti numerosi buoni spesa che hanno permesso di poter regalare un sorriso a bambini e famiglie in difficoltà con consegna di materiale didattico tra cui matite, pennarelli, fiabe e giornalini. - sottolineano da Confesercenti Imperia - Il Presidente cittadino Tesserini Lucio affiancato da alcuni membri del direttivo cittadino e dello staff hanno donato alcune confezioni di “SpesaPlusKids” ai bambini della Casa di accoglienza “Regina Pacis” di Cervo".



Al termine della breve cerimonia il Presidente della Onlus Don Maurizio Massabó e la coordinatrice Alessandra Brizio hanno dichiarato: "Con riconoscenza e gioia ringraziamo la Confesercenti per il generoso contributo che ci aiuterà a rendere piú lieto e ad arricchire di creatività il trascorrere del tempo dei nostri piccoli ospiti e delle loro mamme, le cui vite sono state segnate da periodi piú o meno lunghi di dolore e solitudine".