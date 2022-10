Sanremo: la 'Msc Poesia' dei 1.500 ingegneri transita davanti alla città per la magia dei fuochi d'artificio (Foto)

Spettacolo di fuochi d'artificio, questa sera a Sanremo, per la presenza in rada dellla ‘Msc Poesia’, nave da crociera dell’importante compagnia italiana. Interamente noleggiata dall’Ordine degli Ingegneri nazionale, per ospitare il congresso nazionale che si svolge ogni anno e che, per il 2022 ha deciso un luogo decisamente diverso. Un congresso che, tra l’altro, per la prima volta è stato organizzato dalla federazione regionale degli ordini e che quest’anno tocca alla Liguria.

Ben 1.500 gli ingegneri che da tutta Italia sono sull’imbarcazione che, dopo la serata, è partita per Cannes, dove i partecipanti potranno sbarcare, visto che la località francese dispone di un porto di accoglienza per le navi da crociera.

(Foto di Tonino Bonomo)