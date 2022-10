Per il Teatro Ariston tre appuntamenti tra comicità e circo con Maurizio Lastrico, Black Blues Brothers e Giorgio Panariello

Il teatro Ariston chiude la stagione invernale con tre appuntamenti tra comicità e circo teatro.

Sabato 5 novembre alle 21.00 torna al Teatro Ariston dopo la partecipazione al Festival di Sanremo Maurizio Lastrico con lo spettacolo “Lasciate ogni menata voi che entrate” .

Gli spettacoli di Maurizio Lastrico sono il frutto della sua interazione con il pubblico. La sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori delle parrocchie, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole (dell’obbligo e di recitazione), la campagna e la città. In questo monologo non mancheranno i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Proporrà inoltre le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto.

Prezzi di ingresso: platea - € 35,00 + € 3,00 prev. - € 30,00 + € 3,00 prev. galleria - € 30,00 + € 2,00 prev. € 25,00 + € 2,00 prev. Prevendita aperta

Venerdì 2 dicembre alle ore 21.00 saranno in scena i Black Blues Brothers, reduci da un tour mondiale di oltre 800 date, con un entusiasmante spettacolo tra circo contemporaneo e commedia musicale.

Tra circo contemporaneo e commedia musicale, The Black Blues Brothers, nato dalla fantasia di Alexander Sunny (già produttore di spettacoli di successo e curatore di speciali TV sul Cirque du Soleil) è uno spettacolo dinamico, adatto a un pubblico di ogni età e di ogni nazione, che esalta il virtuosismo fisico tipico dei performer kenioti accostandolo in maniera inedita a un accattivante repertorio musicale made in USA e a un immaginario cinematografico immortale. In un elegante locale stile Cotton Club, un inserviente insegue il sogno di diventare uno dei Blues Brothers, quando l’apparizione di due acrobati vestiti con l’iconico completo di John Belushi e DanAykroyd gli offre l’opportunità di realizzare i suoi desideri: assecondando le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette musica rhythm’n’blues, il barman e tutto lo staff si trasformano in equilibristi, sbandieratori, acrobati e danzatori col fuoco. La scena si riempie di corpi perfetti che volano nell’aria eseguendo complicate evoluzioni sempre col sorriso sulle labbra, sfruttando tutto ciò che li circonda: ogni oggetto (sedie, tavoli, appendiabiti, vasi e persino specchi) diventa uno strumento per acrobazie mozzafiato e coinvolgimento costante del pubblico. Se i Blues Brothers erano una band che cercava di ricomporsi, i Black Blues Brothers sono un gruppo acrobatico che si riforma ogni sera sul palco dando vita ad una festa ricca di momenti spettacolari sulle travolgenti note della colonna sonora del cult movie, uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi: piramidi umane, limbo col fuoco, salti con la corda e nei cerchi, gag esilaranti, divertenti striptease, spassose sfide di ballo e molto altro ancora. Uno show dinamico, adatto a tutti.

Prezzi di ingresso: platea - € 32,00+3,00 prev. - €27,00+3,00 prev. galleria € 27,00+3,00 prev. - € 23,00+2,00 prev. - € 18,00+2,00 prev. Prevendita aperta

Venerdì 9 dicembre alle ore 21.00 Giorgio Panariello con il suo nuovo spettacolo “La favola mia”

Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: sono questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 30 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

Prezzi di ingresso: platea - € 48,00 + € 7,00 prev. - € 40,00 + € 5,00 prev. - € 35,00 + € 5,00 prev. galleria - € 35,00 + € 5,00 prev. - € 30,00 + € 5,00 prev. - € 24,00 + € 4,00 prev. Prevendita aperta