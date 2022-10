Perinaldo: sabato prossimo doppio convegno medico in Comune su due importanti temi

E’ stato organizzato per sabato prossimo dalle 15, nella sala consiliare del comune di Perinaldo un convegno medico con una doppia tavola rotonda sui temi ‘Covid-19: la pandemia nei borghi’ e ‘La prevenzione oncologica: è sempre un’ottima idea’. L’appuntamento, una novità per il settore, è stato organizzato dal Dottor Marco Mauro, che è anche un amministratore del piccolo centro dell’entroterra, insieme al Sindaco Guglielmi.

Clinici e primari saranno per la prima volta nell’entroterra per dialogare con i residenti sul tema sempre attuale del Covid e sulla prevenzione delle malattie oncologiche, forse un po’ trascurata in questi ultimi due anni.

La medicina si avvicina al territorio, quello dei borghi più lontani dai centri urbani. Sarà presente anche una postazione Asl per informazioni sullo screening oncologico. All’appuntamento dedicato al Covid, che sarà moderato dal giornalista del Secolo XiX Claudio Donzella, vedrà la presenza di: Francesco Alberti (Presidente dell’ordine dei medici di Imperia), Marino Anfosso (Direttore Prof. Sanitarie Asl 1), Giorgio Ardizzone (Direttore Emergenza e Accettazione), Giovanni Cenderello (Direttore Malattie Infettive), Giovanni Mascelli (Cardiologo) e Roberto Predonzani (Direttore Socio Sanitario Asl 1).

Per la tavola rotonda su ‘La prevenzione oncologica: è sempre un’ottima idea’ ci saranno: Antonio Amato (Direttore Chirurgia Imperia), Pierluigi Bracco (Direttore Ostetricia Imperia), Giovanni Cenderello (Direttore Malattie Infettive), Spartaco Fragomeni (Anestesista) e Paolo Meloni (Responsabile Screening).