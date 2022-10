Sanremo: domani nave 'Msc Poesia' con gli ingegneri, Rolando "C'è la possibilità di avere le crociere in estate"

Sarà in rada domani sera, ma potrebbe essere il preludio a una serie di sbarchi continui grazie alla mediazione che sta attuando l’Ingegnere sanremese Gianni Rolando, la ‘Msc Poesia’, nave da crociera dell’importante compagnia italiana.

La nave, infatti, è stata interamente noleggiata dall’Ordine degli Ingegneri nazionale, per ospitare il congresso nazionale che si svolge ogni anno e che, per il 2022 ha deciso un luogo decisamente diverso. Un congresso che, tra l’altro, per la prima volta è stato organizzato dalla federazione regionale degli ordini e che quest’anno tocca alla Liguria.

Gli ingegneri si imbarcheranno questo pomeriggio sulla nave, dopo la visita organizzata stamattina al ponte San Giorgio, l’imponente opera che ha sostituito il ‘Morandi’. Saranno ben 1.500 gli ingegneri che da tutta Italia saliranno sull’imbarcazione che, successivamente toccherà Savona e, domani entrerà in rada a Sanremo.

Di fronte alla città dei fiori, dove non sarà possibile sbarcare per ragioni di sicurezza, sarà organizzata la cena di gala e, alle 22.30 dalla nave saranno sparati i fuochi d’artificio, offerti dall’ordine degli ingegneri, sotto il patrocinio non oneroso del Comune matuziano. Dopo la serata di domani la nave andrà a Cannes, dove i partecipanti potranno sbarcare, visto che la località francese dispone di un porto di accoglienza per le navi da crociera.

Importante, però, il dialogo avviato dall’Ingegnere sanremese Gianni Rolando con la Msc, per fare in modo che, dalla prossima estate, possa essere annoverata anche Sanremo tra le località di ‘sbarco’ dei crocieristi: “Approfittando del congresso ed essendo in contatto con i vertici di Msc – ci ha detto Rolando – sto avvicinando la compagnia all’Amministrazione, in modo da poter fare inserire la mia città nelle tappe estive (non sono possibili quella invernali per l’assenza di un approdo)”.