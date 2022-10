Domenica sport e beneficenza con la HBrun, 9 km sulle alture di Sanremo per donare un defibrillatore

Domenica 30 ottobre, a Sanremo, sport e beneficenza si incontrano con la HBrun (heart & brain run). Una urban trail aperta a tutti, con una formula collaudata, nata in provincia di Savona e per la prima volta proposta nella riviera dei fiori.

L'evento è stato presentato dall'assessore Silvana Ormea, dal consigliere comunale Paolo Masselli (coorganizzatore), dalla dott.ssa Marta Vitali (coorganizzatrice) e da Gianfranco Adami (rappresentante "pro San Pietro"). Sul savonese questo appuntamento ha già collezionato diverse edizioni, con una media ogni volta di almeno 200 partecipanti e su Sanremo, gli organizzatori, puntano a replicare. Un obiettivo a fin di bene, visto che l'intero ricavato delle iscrizioni (15 euro a partecipante) sarà devoluto per l'acquisto di apparecchiature mediche. Se sarà raggiunto il traguardo di 100 iscritti, sarà acquistato un defibrillatore da donare alla città.



L'INTERVISTA

LA CORSA - Si tratta di un percorso ad anello di 9.5 km, 500 metri di dislivello, con partenza e arrivo su piazza Borea d'Olmo. Sarà soprattutto una gara aperta a tutti, sia per chi si vuole cimentare come agonista sia per chi è meno allenato e vorrà godersi anche il panorama. All'arrivo ci saranno le premiazioni con coppe e medaglie.

ISCRIZIONI - Per partecipare è necessaria l'iscrizione. Due le modalità:

- di persona, il 29 ottobre in piazza Borea D'Olmo dalle 15 alle 18 oppure il giorno della gara il 30 ottobre, dalle 7 alle 8.30;

- online già da ora a questo LINK

Ad ogni partecipante verrà consegnata una sacca contenete una maglietta in tessuto tecnico dell'evento e prodotti di aziende locali. La gestione delle iscrizioni e del cronometraggio sono affidate a "wedosport" che è in grado di fornire online e in tempo reale la classifica dell'evento.

"Siamo molto felici di questo evento a scopo benefico - spiega l'assessore Silvana Ormea - che riesce ad unire sport e salute. Ringraziamo il consigliere comunale Paolo Masselli per averlo proposto e per essersi occupato dell'organizzazione con l'aiuto di chi, credendo nel progetto, ha lavorato con passione e impegno"

"HBrun nasce proprio con l'intento di promuovere un corretto stile di vita - aggiunge il consigliere Paolo Masselli - e questa prima edizione vuole evidenziare quanto lo sport possa davvero essere uno strumento capace di fare la differenza per il nostro benessere e la prevenzione di alcune malattie come quelle cardio vascolari"

"E' la prima volta che usciamo dal contesto di ASL 2 e della provincia di Savona e unire due province ci sembra già un passo enorme. Si corre e si fa beneficenza ma al contempo ci occupiamo di approfondire le tematiche sulle malattie cardiovascolari e cerebrovascolari. - ricorda la dott.ssa Vitali - Su Pietra Ligure, essendo attivi da più tempo offriamo una formula più strutturata di questa manifestazione. Intanto posso dire che domenica in piazza Borea d'Olmo non mancheranno anche l'intrattenimento per i bambini. Quello su Sanremo è un primo passo per farci conoscere, fare del bene e fare divertire. Il messaggio è chiaro, la salute passa anche dallo sport".

"Il percorso si sviluppa sulla vecchia mulattiera che da corso Cavallotti porta prima in via Goethe, poi in via Pascoli e poi in direzione Croce della Parà. - ha ricordato Adami - Poi da lì si passa a tutta la parte sentieristica, si gira intorno a Poggio radino e il primo tratto della tagliafuoco, sotto la zona della Collabella, la parte sopra i valdoni, poi si scende su via Tasciaire, passando per tutti i vecchi percorsi tra via San Francesco e via Dante Alighieri, per passare infine in Sanremo Vecchia e ritornare in piazza Borea d'Olmo. Quindi quelli più allenati ci impiegheranno circa poco meno di un'ora chi invece andrà più piano, circa due ore".