Ospedaletti: al privato il parcheggio ex Area 24, pubblicata la manifestazione di interesse per un canone di 25mila euro l'anno

E’ stata pubblicata, dal Comune di Ospedaletti, la manifestazione di interesse per il parcheggio interrato di via Cavalieri di Malta a ridosso della ciclabile e de ‘La Piccola’. L’Amministrazione comunale, infatti, ha deciso di affidare a un soggetto privato il parcheggio a rotazione e a pagamento.

La struttura necessita di un articolato intervento di manutenzione straordinaria per la messa a norma per la gestione successiva, attraverso un ‘project financing’ con la concessione di lavori pubblici su proposta di iniziativa privata.

Nell’ambito della ‘manifestazione di interesse’ l'Amministrazione si è riservata sulla valutazione dell'effettiva corrispondenza della stessa all'interesse pubblico e, quindi, non verranno considerate proposte che non si attengano a una serie di parametri minimi inderogabili. Ovvero il valore della concessione calcolato su una base annua non inferiore a 165.000 euro per una concessione non superiore a 10 anni.

Il canone da riconoscere all'Amministrazione non dovrà essere inferiore a 25.000 l’anno. Ora rimarrà da capire chi potrà essere interessato alla gestione del parcheggio che, come detto, prima di una eventuale apertura, avrà bisogno di lavori di manutenzione.