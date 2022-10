Grande successo per il workshop sul turismo outdoor organizzato da Sanremo Outdoor e Confesercenti (è finanziato dal Comune di Sanremo e dal Tavolo del turismo) conclusosi domenica.

“Il bilancio – dichiara il consigliere comunale Mario Robaldo, curatore del progetto - oltre all’orgoglio di aver portato in Sanremo un evento di questo tipo, è stato assolutamente al di là di ogni aspettativa. I 25 tour operator provenienti da Italia e Europa, quali ad esempio Scandinavia, Francia, Inghilterra, Belgio, Germania e Spagna, hanno espresso, singolarmente e in modo corale, per voce di Eric, operatore norvegese dall’ottimo italiano, una grandissima soddisfazione per l’accoglienza, le attività proposte, il cibo degustato in diversi locali del territorio e, soprattutto, per la parte più tecnica, ovvero i tavoli di lavoro che si sono svolti sabato nella Sala Privata del Casinò”.

L’obiettivo del workshop era di far conoscere un territorio dove l’outdoor è praticato tutto l’anno e, contemporaneamente, creare opportunità di business per tutti, sia per i tour operator intervenuti che per gli operatori turistici del territorio, così da poter confidare nella realizzazione di un turismo destagionalizzato, ormai non più di nicchia, proprio grazie agli amanti dell’outdoor.

E le premesse, a giudicare dalle prime impressioni, sono estremamente significative. Ottima partecipazione, inoltre, delle strutture locali e degli sponsor di Sanremo Outdoor, i quali hanno avuto accesso gratuito. L’evento è stato ospitato al Casinò di Sanremo sia per la presentazione ufficiale del venerdì, che per il workshop vero e proprio del sabato che è proseguito con molto interesse dal mattino sino al tardo pomeriggio. L’evento si è poi concluso all’Hotel Royal con una cena di gala.

Alla presentazione del venerdì hanno partecipato diverse autorità: dal sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, all’assessore al turismo Giuseppe Faraldi, al vicepresidente della provincia di Imperia Armando Biasi, al neosenatore Gianni Berrino. Presenti anche la vicina Costa Azzurra e la provincia di Cuneo, a dimostrazione ancora una volta della vicinanza di intenti che rende Sanremo il punto centrale di progetti riguardanti l’outdoor su un territorio che si estende ben al di là della provincia di Imperia. Momento importante dell’evento, la proiezione di un video promozionale realizzato da Sanremo Outdoor grazie ai contributi dei tanti comuni aderenti: un altro bel segnale di come questo progetto stia procedendo sul territorio.

Per chiudere questa quattro giorni impegnativa, il gruppo dei tour operators ha voluto lasciare una testimonianza video: il tutto verrà pubblicato sul sito ufficiale (sanremooutdoor.it) e sulle pagine social, facebook ed instagram per condividere il risultato di questo primo workshop, visto dalla prospettiva di chi è venuto a Sanremo alla ricerca di opportunità di business.