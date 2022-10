Lotta alla contraffazione della GdF, il plauso di Confesercenti: "Ottimo lavoro di contrasto"

“Importante e significativo il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza nella lotta alla contraffazione nei giorni scorsi in provincia di Imperia”. A dirlo è Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti che continua: “Questo fenomeno dilagante e diffuso, in grado di evolvere le proprie strategie produttive e distributive per rispondere alla domanda di mercato, procura perdite economiche per il nostro sistema produttivo e per lo Stato, con danni all’immagine dei prodotti Made in Italy, rischi per la salute e per la sicurezza dei consumatori, perdita di posti di lavoro a vantaggio dell’aumento del lavoro 'nero' e una riduzione degli investimenti delle imprese in innovazione e creatività.

Questo grave impatto della contraffazione a livello macroeconomico e microeconomico (settori produttivi), richiede interventi di contrasto capillari, massicci e continue politiche. Confesercenti ringrazia per tutto ciò il comando provinciale della Guardia di Finanza e prosegue con le azioni di sensibilizzazione, informazione rivolte a imprese e ai consumatori, per rafforzare l’impegno di tutti nella lotta al falso, affianco alle forze dell’ordine”.