Anziana di Bordighera truffata al telefono: straniero sottoposto a fermo dalla Squadra Mobile di Savona

Trovato in possesso di gioielli e una grossa somma di denaro contante, frutto di truffe ai danni di due persone anziane, tra cui una di Bordighera. Uno straniero incensurato è stato sottoposto a fermo con l’accusa di ricettazione dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Savona, insieme agli agenti del Commissariato di Sanremo e del Reparto Prevenzione Crimine Liguria.

La misura è scattata a seguito di indagini tempestivamente avviate che hanno permesso di individuare a Sanremo l’auto utilizzata dagli autori della truffa commessa a Savona. Nella tarda mattinata del 19 ottobre scorso, a Savona, una donna ultraottantenne ha denunciato di aver ricevuto sull’utenza della propria abitazione una telefonata da una voce femminile che dichiarava di essere sua figlia e che necessitava subito di 10mila euro in contanti o in monili per far fronte alle spese derivanti da un incidente stradale che aveva causato, nel quale aveva investito una donna incinta che rischiava di perdere il proprio bambino. L’anziana ha così recuperato in fretta e furia 3mila euro in contanti e tutti gli oggetti d’oro posseduti, consegnandoli in strada a un uomo che si è allontanato a bordo di un’autovettura bianca.

L'indagine avviata hanno consentito di individuare a Sanremo l’auto utilizzata dagli autori della truffa e di rinvenire, all’interno dell’alloggio in uso al conducente, l’intera refurtiva, oltre a ulteriore denaro e gioielli che, da accertamenti eseguiti, sono risultati il bottino di una truffa effettuata, con modalità analoghe, a Bordighera il giorno prima, sempre ai danni di una donna anziana. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita alle vittime.

L’uomo, sussistendo il pericolo di fuga, dopo le incombenze di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che, nella mattinata odierna, ne ha autorizzato il fermo.