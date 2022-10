Imperia: domani raccolta alimentare straordinaria di generi alimentari di prima necessità per le famiglie in difficoltà

Il Comitato di Imperia della Croce Rossa Italiana nella giornata di sabato 22 ottobre 2022, in collaborazione con il gruppo Arimondo, effettuerà una raccolta alimentare straordinaria di generi alimentari di prima necessità per le famiglie in difficoltà.

"I punti vendita interessati – spiega il presidente CRI Giuseppe Giannattasio - sono i negozi PAM di Piazza Bianchi, via della Repubblica, via Aurelia (Primo) e i negozi Eurospin di via Degli Ulivi e via Argine Sinistro. I generi alimentari, a lunga conservazione, che raccogliamo sono i seguenti: Pasta, Riso, Olio, conserve di Pomodoro (polpa e pelati), Tonno, Biscotti, Legumi in scatola (Fagioli, Piselli, Lenticchie), Zucchero, Farina).

I prodotti raccolti saranno utilizzati per fornire pacchi spesa ad oltre 250 famiglie che attualmente sono assistite dal nostro Comitato. I Volontari CRI ringraziano tutti i cittadini che li supportano nel difficile compito di aiutare chi è in difficoltà”.