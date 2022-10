Bajardo: domenica prossima, giornata dedicata al bosco ed ai suoi frutti a cura di Comune e Biblioteca

Confortati dalle previsioni del tempo che danno sole e clima favorevoli, la biblioteca comunale Il Tiglio e il comune di Bajardo organizzano domenica 23 ottobre, una giornata dedicata al bosco ed ai suoi frutti.

Durante la manifestazione, Bajardo e il suo bosco faranno da sfondo e saranno di arricchimento alle esperienze proposte dal mercatino Profumo di carta: i libri nuovi ed usati, case editrici indipendenti, arti e mestieri... di carta. Di carta e per la carta. Questa volta ci sarà l'occasione di apprezzare artigiani che esporranno e metteranno in vendita le loro creazioni: interessanti esperienze di pittura, origami, riciclo e lavorazione della carta trasformata in bellissimi oggetti d'arredamento. Come nelle precedenti occasioni si potranno anche trovare i prodotti degli gli artigiani e dei produttori locali che valorizzano con il loro lavoro la bellezza e la sostenibilità del territorio.

- Alle ore 10.00 si darà il via al mercatino per le strade del paese.

- Dalle ore 15 avrà inizio la castagnata di montagna. Poiché il bosco di Bajardo è ricco di secolari alberi di castagno durante la manifestazione si potrà godere di una bella castagnata collettiva accompagnata dal vin brulé.