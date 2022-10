Sanremo: oggi e domani doppio appuntamento alla Federazione Operaia sul tema 'Costruire la Pace'

Due appuntamenti ravvicinati, oggi e domani, alla Federazione Operaia Sanremese, sul tema 'Costruire la Pace' per la rassegna 'Ottobre di Pace 2022'. Nel pomeriggio alle 17:30 verranno affrontate le interdipendenze tra disarmo e natura, per un’economia di pace. Quelle in atto sono guerre contro la terra perché minacciano la vita, consumano più risorse e producono emissioni destinate ad avere un profondo impatto sul clima, peggiorando una situazione già tragica. Interverranno Antonio De Lellis di Attac Italia e Pietro Pizzo dei Fridays For Future.

Domani alla stessa ora verrà trattato il Memorandum Italia-Libia, un incontro sul fenomeno migratorio, a pochi giorni, il 2 novembre, dal termine in cui le autorità italiane potranno annullare l’accordo. Interverranno Matteo De Bellis di Amnesty International e Federico Lera di Amnesty Italia.

Ma il weekend, a otto mesi dall’invasione russa e in prossimità della Settimana dell’Onu per il Disarmo, sono anche i giorni in cui la coalizione Europe For Peace, una delle maggiori Reti di Pace e Disarmo, si mobilita in tutta Italia per chiedere azioni concrete di pace in Ucraina e in tutti i conflitti in atto nel mondo. Iniziative di varia natura per rilanciare la richiesta di cessate il fuoco affinché si giunga ad una Conferenza internazionale di Pace.