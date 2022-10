Sanremo: 120 giocatori e tanta promozione turistica nel weekend per la 'Royal Golf Challenge' (Foto e Video)

Si svolge sabato e domenica prossimi la prestigiosa gara ‘Royal Golf Challenge Sanremo’ al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, situato alle pendici delle colline e circondato da coltivazioni di ulivi con una deliziosa vista sul mare e praticabile tutto l’anno grazie al clima estremamente mite.

Precisione e attenzione sono le prerogative necessarie per superare con successo questo impegnativo percorso lungo 5.203 m. La competizione, presente con successo fin dagli anni ’50 nel calendario gare del Circolo Golf e rivisitata nella sua veste attuale nel 2015, vedrà una nutrita partecipazione di giocatori non solo del Circolo della città, ma anche da fuori provincia, dal Principato di Monaco e dagli stati limitrofi, a conferma dell’importante valenza che ha per il territorio.

Il format sarà una gara individuale 36 buche Stableford con la possibilità di giocare solo 18 buche il sabato oppure solo 18 buche la domenica. Ad ogni vincitore saranno messi a disposizione premi da parte della Direzione del Royal Hotel, mentre gli alberghi co-sponsor offriranno soggiorni, ciascuno di due notti per due persone, e green fee sui loro percorsi. Importanti premi anche dalle aziende co-sponsor. Non mancheranno poi simpatici omaggi per tutti i partecipanti.

Gli alberghi co-sponsor sono i seguenti: Hotel Principe Forte dei Marmi (LU), Terme di Saturnia di Manciano (GR), Terre Blanche Hotel, Spa & Golf Resort di Tourettes (Francia), Villa d’Este di Cernobbio (CO), Villa La Massa di Candeli (FI), appartenenti alla The Leading Hotels of the World, Casa di Langa di Ceretto Langhe (CN) della L.V.X Preferred Hotels & Resort, Hotel Splendide Royal di Lugano e Parco dei Principi Grand Hotel & Spa di Roma della Roberto Naldi Collection, La Meridiana Hotel & Golf Resort di Garlenda (SV) della Relais & Chateaux, Nordelaia di Cremolini (AL), Park Hyatt Dubai di Dubai (UAE), Terre dei Consoli Golf Club & Resort di Roma, Toscana Resort Castelfalfi di Montaione (FI), Verdura Golf Resort di Sciacca (AG) del gruppo Rocco Forte Hotels.

I Golf co-sponsor, oltre al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, sono il Golf Club Lugano, il Circolo Golf Villa d’Este di Montorfano (CO), il Circolo Golf Ugolino di Impruneta (FI), il Dubai Creek Golf di Dubai (UAE), Emirates Golf Club di Dubai (UAE), il Golf Club Garlenda (SV), il Golf Club Villa Carolina di Capriata d'Orba (AL). La collaborazione con gli alberghi ed i prestigiosi Golf Club che partecipano al Royal Golf Challenge testimonia infine la forte motivazione a creare un network per favorire nuove sinergie ed attività di comarketing.

Quest’anno doppio festeggiamento alla Royal Golf Challenge! Verranno infatti celebrati il 150° anniversario della fondazione del Royal Hotel Sanremo e il 90° anniversario del Circolo Golf degli Ulivi, due vere eccellenze nel panorama italiano ed internazionale.

Il Direttore del Golf, Sig. Lorenzo Giani, per l’occasione presenterà il nuovo logo della struttura. Sabato verrà servita la cena di gala nella splendida cornice del Royal Hotel Sanremo con la partecipazione dei giocatori, degli ospiti e dei co-sponsor, nel corso della quale verranno presentati gli sponsor e verranno sorteggiati vari premi.

Domenica, a fine gara, premiazione con brindisi di bollicine presso la terrazza del Circolo Golf degli Ulivi, al termine della quale verranno sorteggiati i rimanenti premi.