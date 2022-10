Imperia: domani in cattedrale a San Maurizio un concerto benefico a sostegno del gruppo ‘Volontarie Vicenziane’

Dopo il grande successo riscosso nella prima edizione dello scorso anno, il gruppo 'Volontarie Vincenziane' di Imperia organizza, per domani sera alle 21 alla Concattedrale di San Maurizio ad Imperia la seconda edizione del 'Concerto a sostegno del volontariato alle famiglie'.

Come affermano gli organizzatori: “Il concerto vuole essere un momento di sensibilizzazione cittadina. I fondi raccolti durante la serata saranno devoluti dal Gruppo Vicenziano a tutti i nostri assistiti, anziani, persone sole, famiglie, ai quali offriamo non solo aiuti alimentari, ma anche sostegno economico”.

Presso la sede associativa i volontari assistono circa 400 persone al mese suddivise in 140 famiglie. In particolare ogni giorno nell’ultimo periodo il Gruppo accoglie circa 5 famiglie, soprattutto di nazionalità italiana, ucraina peruviava e del Sud del Continente Africano per circa 25 tonnellate annue di alimenti, oltre a contributi per i canoni di locazione, bollette per le utenze domestiche, medicinali e cure sanitarie. Il concerto di domani è stato organizzato in collaborazione con la quinta edizione di E20, la stagione culturale della Concattedrale di San Maurizio.

Il concerto è stato affidato al M° Giorgio Revelli, responsabile degli eventi culturali della Concattedrale e direttore del Coro di San Maurizio, che ha aderito, ed aderisce spesso, con entusiasmo alle proposte di collaborazione per campagne di aiuto sociale.

"E' una preziosa occasione - afferma il M° Revelli - per coinvolgere la musica in una azione concreta al sostegno del territorio e dei suoi abitanti. La stagione culturale E20 della Concattedrale, nacque cinque anni fa proprio con questo intento, al fine di alimentare una azione concreta del territorio per il territorio, che non sia solo puro gesto artistico o intellettuale. Ringrazio il Gruppo Volontarie Vincenziane di Imperia per questa preziosa, rinnovata occasione".

Il programma prevede una antologia della letteratura per organo che spazierà dal barocco fino a pagine del primo Novecento.