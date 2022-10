Domenica prossima con la passeggiata Porto-Oneglia termina la serie di eventi degli '11 Comuni per Imperia'

Anche per il 2022, se pur in un formato di eventi ed iniziative ridotto rispetto al passato, è continuata l'attività del gruppo '11 Comuni per Imperia', finalizzato a celebrare il prossimo centenario di fondazione della nostra città.

La passeggiata Porto Maurizio-Oneglia, alla riscoperta di alcuni aspetti e paesaggi della storia e della cultura, partirà alle 9 da piazza Duomo per raggiungere, dopo circa 5 kilometri il centro storico di Oneglia e più precisamente calata G.B. Cuneo e banchina Aicardi (dove è previsto il rinfresco finale offerto dal Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi). I partecipanti ed ospiti saranno accompagnati dai racconti di due nostri concittadini, appassionati della storia locale di ieri e di oggi, Gabriele Oreggia in rappresentanza dell'associazione Sotto Tina e Francesco Vatteone per la comunità di Oneglia. Sarà presente anche la prof.sa Gabriella Badano.

Il programma prevede la visita al Parasio, passando da Porta Martina, Palazzo Pagliari, Casa di San Leonardo, Logge di Santa Chiara e Oratorio di San Pietro. Si proseguirà per la strada che porta al rione della Foce, dove il Circolo omonino (che anticipatamente ringraziamo) accoglierà i partecipanti con un primo rinfresco. La camminata proseguirà attraverso la 'Passeggiata degli innamorati' fino alla marina di Porto Maurizio, con la visita della Cappella dei Cavalieri di Malta, calata Anselmi, Parco Urbano per arrivare in piazza Dante. Passeggio per via Bonfante (sotto i portici così chiamati dei ricchi), per arrivare in via e piazza San Giovanni fino alla caratteristica chiesetta di Borgo Peri (con visita guidata ed illustrata).

Calata G.B. Cuneo e banchina Aicardi saranno la location di arrivo, dopo aver percorso un po' della storia cittadina, di Porto Maurizio, di Oneglia, della città di Imperia, ancora una volta unite per ricordare all'intera nostra comunità quello che ci lega al passato, attraverso il recupero di una memoria che deve essere salvaguardata e tramandata alle giovani generazioni.