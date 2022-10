La fotografa Valentina Pulinetti espone i fiori di Liguria più belli a Imperia

Durante “Natura e benessere”. evento che si terrà questo weekend ad Imperia, la fotografa naturalista sanremese Valentina Pulinetti, esporrà una serie di fotografie a tema botanico. Protagonisti della mostra fotografica saranno ben 36 fiori appartenenti alle specie botaniche più belle del nostro patrimonio naturalistico. Ogni fotografia sarà corredata dalla nomenclatura di ciascun fiore. La visione delle immagini potrà indurre sorprendenti motivi d’interesse anche ai meno esperti del settore. I colori, le forme e i profumi rendono infatti unica ogni specie botanica e sono davvero tante quelle da scoprire nella nostra bella Liguria. Alcune specie, davvero rare, sono endemiche della nostra regione, come il Giglio a fiocco e il Campanellino di Grimaldi che necessitano pertanto di particolare protezione. Come ci ricorda Valentina Pulinetti, la più bella collezione di fiori la si può fare con l’aiuto della macchina fotografica senza dover raccogliere le piante che meritano di vivere nel loro ambiente naturale.

Valentina Pulinetti è nata a Sanremo nel 1993. Dopo la maturità Sociopsicopedagogica al Liceo C. Amoretti di Sanremo, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova, discutendo una tesi sui diritti delle donne. Grande appassionata di cavalli pratica l’equitazione fin dall’infanzia. Ama praticare l’escursionismo in montagna. Da circa 10 anni con la sua reflex immortala la flora e la fauna in particolare del Ponente ligure. Ha partecipato a diversi concorsi fotografici nazionali ottenendo alcuni premi e riconoscimenti. Collabora con la redazione di Traveleat, testata del gruppo Morenews, dove cura rubrica dedicata ai fiori di Liguria.

Contatti: e-mail valep93@virgilio.it

Facebook e Instagram (@valentinix28)