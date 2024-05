Ventimiglia Est, il nuovo servizio di raccolta differenziata sta per partire: ecco il programma delle giornate di distribuzione dei kit

Il nuovo servizio di raccolta differenziata sta per sbarcare anche nella zona Est di Ventimiglia, nell’area compresa tra via Dante e Nervia. Teknoservice ha quindi organizzato due settimane di distribuzione dei kit, che comprendono i sacchetti, il sottolavello per l’umido, il bidoncino del vetro (su richiesta) e materiale informativo.

Gli appuntamenti sono i seguenti:

- da lunedì 13 a sabato 18 maggio compresi presso la sede della Croce rossa italiana in via Dante, dalle 9 alle 15;

- da lunedì 20 a sabato 25 maggio compresi in via Lamboglia (nei pressi di Brazzeria 31), dalle 9 alle 15.

I residenti possono scegliere indifferentemente qualsiasi giornata dedicata alla distribuzione per ritirare i loro kit: sono stati organizzati due periodi di distribuzione solo per facilitare il processo e favorire l’affluenza degli utenti.

Al ritiro deve presentarsi l’intestatario della Tari munito di tessera sanitaria; nel caso fosse impossibilitato, può delegare un’altra persona compilando l’apposito modulo che può essere scaricato dal sito www.teknoserviceitalia.com. Oltre al modulo compilato e firmato, servirà anche copia del tesserino sanitario del delegante.

Per qualsiasi richiesta di informazioni, o chiarimento di eventuali dubbi, gli utenti possono contattare Teknoservice in tanti modi: via mail, scrivendo a bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com; telefonando al numero verde 800.508.999, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; scrivendo un messaggio via Whatsapp al numero 340.8572681, attivo anch’esso dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; tramite la pagina Facebook @bacinoventimigliese; di persona, presso il Greenpoint di piazza Ettore e Marco Bassi 1 ogni martedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 13.