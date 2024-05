Sanremo: Villa del Sole, richiesta ufficiale per trasformare in foresteria per il personale sanitario

Il Comitato provinciale per le foresterie ha inviato una richiesta al Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, per fare in modo che tre locali al primo piano delle ex Scuderie di Villa del Sole (già da alcuni mesi sistemati) vengano utilizzati come foresteria per il personale sanitario proveniente da altre realtà.

La decisione è stata presa dopo un primo incontro, nel febbraio scorso, tra una rappresentanza del comitato e il direttore generale di Asl 1 Maria Elena Galbusera. Un ultimo appuntamento a conclusione del giro di incontri con i Comuni di Sanremo, Ventimiglia, Imperia e Taggia (le quattro maggiori città della provincia).

“La Dott.ssa Galbusera in quella occasione – sottolinea il comitato - manifestò un particolare interesse rispetto alla problematica delle foresterie per il personale fuori sede, e accolse con piacere la notizia (da noi fornita) della possibile disponibilità di tre locali (di proprietà del Comune di Sanremo) al primo piano (già utilizzato nel passato come foresteria e recentemente risistemate) delle ex Scuderie di Villa del Sole a Sanremo”.

Rispetto all'interesse di Asl 1, il comitato ha informato gli Assessori Pireri e Ormea, sottolineando la necessità, già manifestata dalla Dr.ssa Galbusera, di un necessario sopralluogo dei locali: “Siamo a oltre due mesi dalle informazioni fornite (anche in modo formale, come da copia del comunicato stampa consegnato presso la Segreteria del Sindaco), ma la situazione (pur in presenza di ulteriori contatti informali) non sembra che abbia fatto passi in avanti. Certamente il grave incidente accaduto all'Assessore Pireri, a cui va il nostro augurio di una piena guarigione e la ripresa del suo impegno, può aver determinato un ritardo che va necessariamente recuperato da parte dell'Assessore Ormea”.

Il Comitato, nell'apprezzare l'entrata in funzione ad Imperia (dall'inizio del mese di aprile) della prima foresteria per i medici specializzandi, chiede all'Assessore al Patrimonio Ormea di concordare (qualora non l'avesse ancora fatto) con la la Dr.ssa Maria Elena Galbusera una data (la più vicina possibile) per il necessario sopralluogo.