Torna il pronto soccorso all’ospedale di Bordighera: dal primo maggio oltre 200 accessi (Foto e video)

Sono oltre 200 gli accessi, con la gestione di tre codici rossi e 31 codici arancioni, al pronto soccorso dell'ospedale Saint Charles a Bordighera dalla sua apertura, avvenuta nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, come previsto dal contratto con Gvm Care and Research (Gruppo Villa Maria) e in sostituzione del Punto di Primo Intervento. E' stato inaugurato ufficialmente oggi pomeriggio il nuovo con il sopralluogo dell'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola insieme ai vertici di Asl1 e GVM Care & Research, al sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, al presidente del consiglio comunale Stefano Gnutti e all'assessore Walter Sorriento.

"La trasformazione da punto di primo intervento a pronto soccorso è un ulteriore tassello di potenziamento della rete dell'emergenza dell'estremo ponente ligure" – dice l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola – "Questi primi numeri che si completano con oltre 70 codici azzurri e un centinaio di verdi certificano che anche in questa parte del ponente ligure è possibile prendere in carico le emergenze mediche e chirurgiche. Le attività traumatologiche verranno, invece, gestite, ancora per qualche tempo, con il supporto del pronto soccorso di Sanremo. La nuova presenza di un pronto soccorso in Asl 1 ha la funzione di alleggerire il carico sugli altri ospedali presenti sul territorio imperiese. Riduce così i tempi di attesa e aumenta la tempestività nei ricoveri".

“Il cronoprogramma su un completo avvio dell'ospedale di Bordighera è stato ampiamente rispettato. Una promessa ed un impegno mantenuti da parte di Asl1, Gvm Care and Research e Regione Liguria, per l'utenza dell'estremo ponente ligure, con la presenza di un presidio importante che permetterà di avere un'offerta sanitaria completa ma soprattutto una rete dell'emergenza-urgenza completamente operativa" – evidenzia il direttore generale di Asl 1, la dottoressa Maria Elena Galbusera - "A partire dalla notte del 1° maggio il Saint Charles è tornato ad avere il pronto soccorso, un presidio importante che permetterà di avere un'offerta sanitaria completa ma soprattutto una rete dell'emergenza-urgenza completamente operativa".

"Si tratta di una fase importante per l’ospedale di Bordighera, che restituisce ai cittadini e utenti locali, una struttura di presidio sempre più completa e che, a tendere, offrirà ulteriori servizi e percorsi di cura" - afferma il direttore operativo dell'ospedale Saint Charles GVM Care & Research, il dottor Nicola Bergantino.