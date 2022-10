A Vallecrosia apre il Mercatò Local: nell'area dove sorgeva l'ex Fassi (Foto)

Ha aperto oggi il Mercatò Local in via Roma 103 a Vallecrosia, un nuovo punto vendita in cui i cittadini e non solo potranno fare la spesa, nato sulle ceneri dell’ex Fassi.

Si è concluso così il progetto di riqualificazione, approvato in Consiglio comunale nel 2017 durante l’Amministrazione Giordano, che prevedeva la realizzazione di un supermercato di 1.500 metri quadrati a un piano con pannelli fotovoltaici sul tetto e posti auto, al posto di quello che era un edificio storico della città: l’ex fabbrica della Fassi, abbattuta nel 2018.

Un’area che ha cambiato volto diverse volte nel tempo: durante la seconda guerra mondiale vi erano infatti caserme e un campo di prigionia che poi si trasformò, dal dopoguerra, in fabbrica di caramelle, in funzione fino a qualche anno fa, da oggi invece c’è un ampio supermercato che incrementa così l’offerta commerciale della città.