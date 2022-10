Ventimiglia: maxi pattuglione a forze unificate, i ringraziamenti del gruppo 'Alziamo i toni'

Il gruppo ‘Alziamo i Toni’, nella persona del Presidente Enrico Amalberti, ringrazia il Prefetto di Imperia Armando Nanei ed il Commissariato di pubblica di sicurezza di Ventimiglia diretto da Daniele Barberi, che a mezzo di un maxi pattuglione, formato da polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza hanno provveduto a ‘rastrellare’ la città di Ventimiglia per tutta la notte.

"Si tratta di segnali forti ed importanti per la nostra zona, finalizzati al controllo della sicurezza nella città di confine. Alziamo i toni sarà sempre a disposizione delle Istituzioni a tutela della comunità, restando concretamente vicino al cittadino. Avevamo segnalato i problemi presenti in Ventimiglia e grazie alla concretezza di Prefetto e Questore, nonché alla abnegazione delle Forze dell'ordine, si sta cercando di risolvere una situazione gravosa per la città di Ventimiglia. Ricordiamo anche che in epoca recente la Polizia locale di Vallecrosia aveva effettuato controlli sui bus per ‘combattere’ gli episodi di microcriminalità e portare maggiore sicurezza al personale ed ai cittadini che viaggiano sui mezzi pubblici. Complimenti a tutti ed un sincero grazie".