Cipressa: scontro sull'Aurelia e due feriti gravi, intervento dell'elicottero e traffico in tilt (Foto)

Grave incidente stradale, questa mattina alle 7 sulla Statale Aurelia nella zona di Cipressa. Ancora da stabilire la dinamica dell’incidente che ha visto uno scooterista di 50 anni finire a terra, dopo lo scontro con un'auto.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, insieme a due ambulanze, della Croce Verde di Arma di Taggia e della Bianca di Imperia. E’ stato chiesto anche l’ausilio dell’elicottero Grifo, che ha trasportato il 50enne al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure.

Sotto choc il conducente dell'auto, portato in ospedale a Imperia. L’incidente è stato rilevato dai Carabinieri e, sull’Aurelia si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi.