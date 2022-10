L’attore sanremese Christian Gullone conquista il teatro Martinetti di Garlasco (PV)

In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, che sarà celebrata il prossimo anno, l’amministrazione comunale di Garlasco (PV) ha preparato un ricco programma di eventi, che ha preso il via ieri con una conferenza spettacolo, ospitata presso il bellissimo teatro Martinetti.

All’iniziativa hanno partecipato anche l’attore sanremese Christian Gullone e il giornalista Claudio Porchia, che hanno presentato il reading teatrale “Un pomeriggio Adamo” un racconto di Italo Calvino in cui Libereso ha un ruolo di grande protagonista. La lettura è stata preceduta da un racconto con immagini e video e si è chiusa con l’esecuzione di una canzone scritta da Gullone e dedicata proprio al giardiniere di Calvino. Un format piacevole che sarà portato in scena in occasione dei festeggiamenti per il centenario della nascita di Calvino.

Nel teatro, gremito in ogni ordine di posto dai ragazzi delle scuole, l’incontro è stato condotto da Riccardo Invernizzi, Presidente del Consiglio Comunale. Dopo i saluti dell’amministrazione portati dal vicesindaco e assessore alla cultura Teresa Dallera sul palco si sono alternati: il professor Andrea Borghi che ha tracciato una breve biografia e un quadro di riferimento letterario di Italo Calvino; la professoressa Maria Claudia Pasini ha letto alcuni brani tratti dal Barone Rampante; Barbara Ronchi della Rocca ha ricordato la figura della madre dello scrittore, Eva Mameli scienziata contro le regole del suo tempo. Nella seconda parte dall’incontro la performance teatrale, che attraverso un pieno coinvolgimento del pubblico, ha riscosso grande successo ed applausi.