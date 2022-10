Avvio di anno scolastico tra eventi e riconoscimenti importanti per il Polo Tecnologico Imperiese

È trascorso appena un mese dalla ripresa del nuovo anno scolastico e il Polo Tecnologico Imperiese è già impegnato con un fitto calendario di eventi ed appuntamenti.

“La prossima settimana – spiega il Prof. Ing. Simone Zanella, Coordinatore Orientamento I.I.S. Polo Tecnologico Imperiese -, il 19 Ottobre, i ragazzi dell’ITI ‘Galilei’ parteciperanno in diretta nazionale sui canali web del MIUR alla decima edizione della Code Week, una staffetta di coding tra classi e istituti per raccontare la bellezza e la storia del territorio e della scuola grazie al linguaggio della programmazione, organizzata dalle équipe formative territoriali con metodologie didattiche innovative, allestendo una speciale ‘lezione di pozioni’ a tema Harry Potter a giovani ‘babbani’ delle scuole medie.

I giovani allievi dell’ITTL ‘Andrea Doria’ saranno invece attesi a Genova il 22 Ottobre per prendere parte ad ‘Orientamenti Sailor’, la nave dell’orientamento ai mestieri ed alle professioni del mare, per quattro giorni in navigazione a contatto con le professioni nautiche, con docenti, professionisti e studenti provenienti da tutta Italia.

Nella settimana appena trascorsa il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha invitato una delegazione di studenti dell’ITI ‘Galilei’ per la presentazione in Regione di ‘E-Borgo’, uno dei progetti più promettenti portati avanti dall’Istituto imperiese, che consiste in una web app per la promozione delle piccole realtà dell’entroterra ligure attraverso un videogame che sblocca quadri e contenuti personalizzati in base all’età per raccontare le meraviglie della Liguria sia ai bambini che agli adulti.

Per quanto riguarda infine l’IPSSC Ulisse Calvi l’anno scolastico è iniziato con un boom di iscrizioni negli apprezzati corsi a indirizzo ‘Web Community Manager’ e ‘Socio Sanitario’, quest’ultimo affiancato da quest’anno anche da un nuovo corso serale appena avviato.

Un’offerta formativa sempre in evoluzione quella del Polo Tecnologico Imperiese, che si è arricchita quest'anno anche di un corso sperimentale di diploma quadriennale in Informatica e Telecomunicazioni, realizzata in grande sinergia con il territorio e che sarà possibile conoscere da vicino nei consueti Open Day, che per quest’anno scolastico si terranno Sabato 17 Dicembre e Sabato 14 Gennaio 2023, in cui tutti e 3 i plessi saranno aperti alle visite delle famiglie e durante i quali saranno allestiti piccoli laboratori e attività di presentazione dei corsi da parte di docenti e studenti del Polo”.