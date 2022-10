Sanremo: festeggiamenti patronali, domani la presentazione dell’antologia poetica “Prefümi de Giargùn”

Come seguito ideale alla giornata festiva di San Romolo, si terrà domani, sabato 15 ottobre, alle ore 16, un incontro culturale promosso dall’Accademia della Pigna in collaborazione con la Federazione Operaia Sanremese e con le Edizioni Lo Studiolo. La storica sala-teatrino di via Corradi ospiterà infatti la presentazione ufficiale di una nuova pubblicazione, l’antologia poetica “Prefümi de Giargùn” curata dalla dottoressa Marilena Vesco, bibliotecaria dell’Accademia, studiosa di cultura locale e non solo.



Il libro offre una raccolta di versi dialettali sanremaschi a partire dall’Ottocento con il mitico Stevin (Antonio Sghirla) per arrivare ai cantori dei giorni nostri: non mancano i classini Gin De Stefani, Vincenzo Jacono, Antonio Rubino, i più moderni Dino Ardoino, Vincenzo Balbis, Aldo Bottini e Franco D’Imporzano e le due poetesse recentemente scomparse: Costanza Modena e Gabriella Gismondi. In totale sono 21 gli autori contemplati nell’antologia che costituisce l’ottavo volume della collana “Studi Matuziani”. Ogni poesia è corredata di traduzione in lingua italiana.



La prefazione è firmata dal filologo e docente Fabio Barricalla, che sarà relatore domani insieme alla curatrice Vesco e all’editore Freddy Colt. All’attore matuziano Gianni Modena sono affidate le letture di alcune poesie contenute nel volume, mentre a portare il saluto dell’Amministrazione comunale sarà l’Assessore alla cultura Silvana Ormea. La pubblicazione è dedicata alla memoria del Cittadino Benemerito Ninetto Silvano, e del professor Fiorenzo Toso, insigne linguista dialettologo, docente all’Università di Sassari, prematuramente scomparso nei giorni scorsi. Dopo questa “première”, l’antologia “Prefümi de Giargùn” sarà distribuita nelle migliori librerie e sui “bookstore” online.