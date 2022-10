Imperia: mercoledì prossimo all'Auser Filo d'Argento, Marino Magliani presenta la sua ultima fatica ‘Il Peninsulario’

Mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 15.30, lo scrittore Marino Magliani, finalista Premio Strega, dopo l'importante risultato, presenterà nel salone del Filo d'Argento ad Imperia (Salita Frati Minimi 3), la sua ultima fatica ‘Il Peninsulario’.

Scrive Filippo Tuena nella prefazione: "C'è un sapore amarognolo in ognuno di questi cinque racconti come se il ricordo. e il ritornare a ragionare sul passato, non dia buoni frutti, e l'atmosfera sfaccendata e un pò deludente che pervade le storie sia all'origine di quell'essere altrove dello scrittore di frontiera".

Con questo incontro prende avvio l'anno accademico 2022-2023 della Università Popolare dell'Età Libera. Nell'occasione verrà distribuito copia del programma dei Venerdì letterari. Una merenda in compagnia concluderà l'iniziativa.