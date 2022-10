Caro energia, bollette alle stelle per il Comune di Taggia: Conio "Siamo preoccupati, inciderà sul bilancio 2023"

Si prospetta un inverno difficile per le casse del Comune di Taggia. In questi giorni l'ente ha dovuto fare i conti con il 'caro energia'.

Nel 2021 Taggia ha speso 61mila euro per il gas e 241mila euro per l'energia elettrica. I dati odierni fanno temere ad una stangata da qui a fine anno, considerando che per il gas fino ad agosto sono già stati spesi 62mila euro e per la corrente elettrica 192mila euro, fino a luglio. Quindi, la proiezione indica che da qui a fine 2022, entrambe le voci di spesa saranno come minimo raddoppiate rispetto all'anno scorso.

A pesare sui consumi sono le numerose scuole e palestre più che l'illuminazione pubblica. "Siamo molto preoccupati - confessa il sindaco di Taggia, Mario Conio - i nostri punti luce sono da tempo già a risparmio energetico. Quindi nel nostro caso intervenire sugli orari di accensione non ci consentirebbe di ridurre di chissà quanto la spesa".

State valutando di ridurre o addirittura interrompere l'attività nelle strutture sportive o scolastiche più 'energivore'? "Questa sarà l'extrema ratio ma ci tengo ad assicurare fin da ora che faremo tutto quello che possiamo per sopportare il colpo con il bilancio senza intaccare i servizi. - replica Conio - Questa situazione è chiaro che imponga una seria riflessione in chiave bilancio 2023. Ci saranno dei sacrifici da fare ma non possiamo incidere su scuole e attività sportive".

Come può il Comune intervenire per contrastare il caro energia? "Stiamo istituendo un pool per analizzare il problema e trovare possibili soluzioni. - spiega il primo cittadino - Cercheremo, se sarà possibile, di rinegoziare i contratti e oltre a questo stiamo già verificando presenza e funzionamento di impianti da fonti energetiche rinnovabili al servizio delle scuole e delle palestre. In un'ottica futura ci sono anche gli interventi per l'efficientamento energetico degli edifici. Abbiamo partecipato ad alcuni bandi, nella speranza di riuscire a migliorare le condizioni dei nostri fabbricati".