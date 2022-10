Monaco partecipa all'ottavo incontro della Coalizione dei Ministri di Finanziamenti per l'azione per il clima

Monaco partecipa all'8° incontro della Coalizione dei Ministri di Finanziamenti per l'azione per il clima (CMFAC). Jean Castellini, consigliere di Governo-Ministro delle Finanze e dell'Economia ha infatti partecipato in videoconferenza all'8a riunione ministeriale della Coalizione dei Ministri Finanziamenti per l'azione per il clima.

Organizzato nell'ambito della riunione annuale del Fondo Monetario Internazionale (FMI) si è tenuto mercoledì 12 ottobre a Washington. Creata nel 2019, questa coalizione riunisce i ministri delle finanze di 77 paesi e il rappresentanti di 25 importanti istituzioni internazionali, al fine di favorire l'integrazione questioni climatiche nelle politiche economiche e finanziarie dei paesi membri.

I ministri in carica hanno convenuto che la lotta al cambiamento ha trovato una nuova giustificazione, se necessario, contrastando gli effetti della crisi energetica che il mondo sta attraversando. promozione attiva del passaggio alle fonti energetiche non fossili, ne fa ormai parte a pieno titolo politiche volte a rilanciare la crescita economica. La necessità è quindi, a maggior ragione più importante ora è garantire che gli strumenti giusti e migliori fonti di finanziamento. Castellini ha registrato un videomessaggio evidenziando l'importanza dell'iniziativa “Monaco Finance Durable” e investimenti sostenibili all'interno del Fonds de Riserva Costituzionale.

La partecipazione del Dipartimento di Finanza ed Economia a queste discussioni ad alto livello livello è particolarmente in linea con la COP 27 che si svolgerà in Egitto dal 6 al 18 novembre prossimo.

L'intervento completo di Jean Castellini è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=2Wd9tU_Cu_8&t=1s. Maggiori informazioni su: https://www.financeministersforclimate.org/events/8th-ministerial-meeting.