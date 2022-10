Caro bollette: il Consiglio generale della Confcommercio della provincia di Imperia chiede l’intervento urgente del Governo

Il Consiglio generale della Confcommercio della provincia di Imperia, riunitosi in seduta plenaria lunedì scorso, alla presenza dei funzionari confederali, ha affrontato il problema del 'caro bollette', che rischia di mettere in ginocchio molte imprese. Il Consiglio ha quindi deliberato di intervenire presso il Governo per chiedere interventi urgenti in merito e il presidente provinciale Enrico Lupi ha scritto ai parlamentari eletti nel Collegio di Ponente Edoardo Rixi e Gianni Berrino.

Spiega il presidente Enrico Lupi: “Il Consiglio generale della Confcommercio della provincia di Imperia ha riscontrato, tra le tematiche in discussione, la criticità del “caro bollette” e tutte le questioni derivanti dalla crisi energetica in essere. È stata ribadita l’immediata necessità da parte del costituendo Governo di un intervento in merito con priorità assoluta e per questo ho inviato una lettera ai parlamentari eletti nel nostro Collegio, Edoardo Rixi e Gianni Berrino, al fine di proseguire il confronto con loro e avere riscontri e puntuali aggiornamenti dei prossimi lavori parlamentari”.

"Ai parlamentari - conclude Lupi - abbiamo evidenziato la non sostanziale soluzione, ad oggi, del credito di imposta, in quanto le imprese necessitano di immediata liquidità per pagare le bollette e abbiamo suggerito la proposta di individuare, quali aziende energivore, tutte le imprese dei diversi settori rappresentati dalla nostra Confederazione”.