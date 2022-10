Esordio nel giorno di San Romolo e prima votazione in Senato per Gianni Berrino: “Emozione e gioia nell’emiciclo dove si è fatta la storia d’Italia”

Nel giorno delle celebrazioni per San Romolo la Città dei Fiori torna ad avere un proprio rappresentante in Senato. Primo giorno di lavoro a Roma per Gianni Berrino, eletto tra le fila di Fratelli d’Italia, oggi chiamato al primo voto.

“Una gioia e un’emozione per la mia prima volta in Senato - ha dichiarato Berrino ai nostri microfoni - un ambiente particolare dove si è fatta la storia d’Italia e che prima avevano visto solo sui libri e in televisione. Sapere di essere un attore della legislatura ha una grande importanza per chi fa politica da sempre. Qui tutto sa di storia: l’emiciclo, i mobili, le sedie, i banchi”.

Primo giorno e anche primo ‘caso’ con il mancato voto di Forza Italia per l’elezione a presidente di Ignazio La Russa. “L’analisi di chi ha votato ‘no’ la lascio a chi fa la moviola della votazione, in Senato oggi forse sono nati i ‘franchi votatori’, una nuova figura - commenta Berrino - sta di fatto che alla prima votazione ha preso la maggioranza. Un bel momento anche l’applauso a Liliana Segre così come quello per il neo presidente La Russa”.

Dopo l’esordio ora il prossimo appuntamento è per martedì alle 14 con l’elezione del capogruppo.