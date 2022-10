Da oggi Gianni Berrino al lavoro a Palazzo Madama: il Senatore della nostra provincia entra in Parlamento (Foto)

Anche se nel panorama politico è sicuramente un ‘esperto’, oggi per il matuziano Gianni Berrino (guarda caso proprio nel giorno del Patrono San Romolo) entrerà ufficialmente per la prima volta a Palazzo Madama, per occupare lo scranno da Senatore, che ha conquistato alle ultime elezioni del 25 settembre.

Un momento importante per Berrino che, dopo aver ricoperto importanti ruoli amministrativi a livello locale e regionale, è approdato a Roma dove si confronterà con la politica nazionale, nelle fila di Fratelli d’Italia. Un ‘esordio’ che ha visto una serie di impegni già importanti negli ultimi giorni, come i classici accreditamenti previsti dal protocollo e le prime riunioni di partito.

“A Roma cercherò di fare il massimo possibile per l’impegno che mi è richiesto – ha detto Berrino – ma manterrò anche il contatto con il territorio e con le persone come ho sempre fatto. Un po’ di tempo...mi sento però di doverlo ritagliare anche per mio figlio!”.

Nei giorni scorsi gli abbiamo chiesto se, nel caso di una chiamata al Governo si sentirebbe pronto: “A questo non ci penso, è la prima esperienza a Roma, la prima volta che entro al Senato ed è già un grande risultato. Mi auguro per il territorio che vado a rappresentare di poter avere gli strumenti per aiutare a portare non solo le problematiche di questa parte di regione in parlamento, ma anche di trovare le possibili soluzioni, quindi mi auguro di potermi dedicare a una delle materie a cui mi sono dedicato in questi sette anni di assessorato regionale”.

A Gianni Berrino stanno arrivando gli auguri di buon lavoro da moltissimi suoi concittadini e, a questi, si aggiungono quelli della nostra redazione. Buon lavoro Senatore!