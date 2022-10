Il pm Scorza Azzará lascia la procura di Imperia: “Quattro anni di lavoro intenso e di grande soddisfazione”

Domani ultimo giorno in Procura a Imperia del pm Luca Scorza Azzarà che ritorna a Genova. Il magistrato, con una lunga carriera alle spalle, arrivó a ponente nel settembre del 2018 per un applicazione di quattro anni e venne designato ad occuparsi dei reati inerenti il crimine organizzato e la pubblica amministrazione.

“Sono stati 4 anni e 2 mesi di lavoro intenso e di grande soddisfazione - ha detto al nostro giornale il pm Azzarà – e ho trovato un ambiente lavorativo gradevole, improntato al rispetto e alla collaborazione tra i colleghi e anche con il foro vi è stato reciproco rispetto”.

“Vado via quindi con ottimi ricordi – termina - in quanto è stato davvero un periodo piacevole. Tornerò per chiudere alcuni processi e ciò non sarà un peso, ma lo farò di certo con grande e piacere”.