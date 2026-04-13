Sanremo, notte di movida fuori controllo: giovane ubriaco aggredisce gli agenti, sarà denunciato

Una serata di movida si è trasformata in un episodio di violenza e tensione nel cuore della città. È accaduto sabato sera, poco dopo le 22, lungo la pista ciclabile di via Nino Bixio, nei pressi di piazza Bresca, dove un giovane in evidente stato di ebbrezza ha aggredito gli agenti intervenuti per riportare la calma. Protagonista un ragazzo italiano, classe 2001, incensurato, che nelle prossime ore sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e ubriachezza molesta.

Dalla movida all’aggressione. Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava insieme ad alcuni amici dopo essere uscito da un locale della zona. Il gruppo si era fermato lungo la ciclabile, iniziando a infastidire i passanti e a rivolgere commenti molesti, in particolare ad alcune ragazze.

Le segnalazioni hanno portato sul posto una pattuglia della polizia locale, affiancata dalla Guardia di finanza. Alla richiesta di fornire i documenti, il ragazzo ha reagito con crescente aggressività, rifiutando di collaborare e alzando i toni.

La colluttazione e il ferimento dell’agente. La situazione è rapidamente degenerata nel momento in cui gli agenti hanno tentato di contenerlo. Il giovane ha opposto resistenza, arrivando ad aggredire fisicamente uno degli operatori, che ha riportato una lesione a una mano con una prognosi di circa dieci giorni. Solo dopo alcuni minuti è stato possibile immobilizzarlo e riportare la situazione sotto controllo.

Trasferito in ospedale per evitare il coma etilico. Considerate le condizioni in cui si trovava, il ragazzo è stato inizialmente trasportato in ospedale per salvaguardare la sua incolumità, evitando il rischio di un coma etilico. Successivamente è stato condotto al comando per gli accertamenti di rito e, al termine delle procedure, riaffidato ai familiari. Quest'oggi, il giovane sarà denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.