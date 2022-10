Domani e dopodomani regolamentazione del traffico sulle strade della Provincia in occasione di tre gare rallystiche

In occasione delle gare automobilistiche ‘37° Sanremo Rally Storico’, ‘36ª Coppa dei Fiori’ e ‘23° Rally delle Palme’ in programma domani e dopodomani sulle strade della provincia di Imperia, la Prefettura di Imperia ha predisposto la sospensione temporanea della circolazione sulle strade interessate dalle prove speciali, procedura consultabile sul sito istituzionale della stessa Prefettura.

Un procedimento messo in campo al fine di consentire lo svolgimento delle prove in condizioni di massima sicurezza. Dalla sospensione della circolazione sono esclusi i mezzi di soccorso. Inoltre il Comitato Organizzatore è tuttora impegnato a concedere il transito ai residenti – per modesti spostamenti – sino a 40 minuti antecedenti il passaggio della prima autovettura e, dove possibile, tra il primo ed il secondo transito. Con riferimento poi alle frazioni Andagna e Menighetti del Comune di Molini di Triora saranno previste delle cosiddette ‘finestre di transito’ per i residenti che saranno comunicate dagli organizzatori mediante avvisi alla popolazione.